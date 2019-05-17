إثيوبيا توقف تصدير الكهرباء للسودان

أعلنت اثيوبيا اليوم الجمعة إيقاف تصديرالكهرباء الى السودان وتقليل حصة جيبوتي بسبب شح الإمطار في مختلف البلاد.
وتشهد السودان عدم استقرار في الامداد الكهربائي؛ وخلال الاشهر الماضية حدث اطفاء كامل للكهرباء لاكثر من ثلاث مرات.
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