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إثيوبيا توقف تصدير الكهرباء للسودان

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أعلنت اثيوبيا اليوم الجمعة إيقاف تصديرالكهرباء الى السودان وتقليل حصة جيبوتي بسبب شح الإمطار في مختلف البلاد.

وقال وزير الكهرباء الاثيوبي سلشي بغلي في مؤتمر صحفي أن بلاده تعاني من نقص النياه في مختلف السدود بسبب شحالامطار مما ادى الى نقص في انتاج الطاقة الكهربائية.
واضاف الوزير ان اثيوبيا تعاني من نقص حاد في انتاج الكهرباء يقدر بـــ(476) ميقا واط؛ وعليه ستقوم الحكومة الاثيوبية بايقاف تصدير الكهرباء الى السودان وتقليل حصة جيبوتي.
وقال مصدرمطلع لـــ(اخبار الخليج 365) فضل حجب اسمه؛ أن هذه القرارات تعكس الأوضاع الاقتصادية الهشة التي تعاني منها اثيوبيا؛ ويضيف اثيوبيا تعتمد اعتماد كلي على تصدير الطاقة الكهربائية لدول الجوار؛ وبحسب المصدر أن هذا الأمر يضع خطة اثيوبيا 2020- 2030 للنهضة في مهب الريح.
ويقول المصدر اثيوبيا تصدر 100 ميقا واط للسودان وضعفها لجيبوتي التي ستتضرر أكثر من هذا القرار.

وتشهد السودان عدم استقرار في الامداد الكهربائي؛ وخلال الاشهر الماضية حدث اطفاء كامل للكهرباء لاكثر من ثلاث مرات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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