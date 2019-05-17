آلاف المعتصمين يؤدون صلاة الغائب على أرواح “شهداء المتاريس”

دعا الشيخ نصر الدين مفرح، خطيب الجمعة بمقر اعتصام المحتجين السودانيين أمام قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، إلى “احترام الجيش وقوات الدعم السريع التابعة له”. وأضاف أن “دعاة الفتنة يدعون للإيقاع بين المواطنين والجيش”.

وأدى آلاف المعتصمين السودانيين بمقر الاعتصام صلاة الجمعة، وبعدها صلاة الغائب على أرواح “شهداء المتاريس” الذين سقطوا منذ الاثنين الماضي.

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وبحسب الجزيرة منذ الاثنين، سقط ستة قتلى و14 جريحا، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.

وألمحت قوى الحرية والتغيير إلى مسؤولية قوات “الدعم السريع” عن الهجومين، فيما قالت الأخيرة إن “جهات ومجموعات تتربص بالثورة -لم تسمها- تقف خلفهما.

ومنذ 6 أبريل/نيسان الماضي، يعتصم آلاف السودانيين أمام مقر قيادة الجيش للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .