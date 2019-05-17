مظاهرات تطالب بتسليم السلطة لحكومة مدنية

انطلقت مظاهرات من أحياء عدة بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى ساحة الاعتصام في محيط القيادة العامة للجيش السوداني، فيما قالت قوى الحرية والتغيير إن المتاريس بساحة الاعتصام تتعرض منذ صباح اليوم الجمعة لمحاولات إزالة من قِبَل قوات أمنية.

وطالب المتظاهرون بتسليم السلطة في البلاد إلى حكومة مدنية ومحاسبة المتسببين في قتل المعتصمين والمتظاهرين خلال الفترة الماضية.

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وفي شارع النيل، واصل معتصمون إزالة متاريس نصبوها في اليومين الماضيين استجابة لطلب المجلس العسكري الذي اشترط فتح خط السكة الحديدية، الذي يمر في ساحة الاعتصام، وإزالة المتاريس المستحدثة كافة من أجل العودة إلى المفاوضات.

وبحسب الجزيرة تظاهر أنصار “تيار نصرة الشريعة ودولة القانون” المكون حديثا في السودان عقب صلاة الجمعة من مسجد مجمع خاتم المرسلين جنوب الخرطوم.

واستنكر المحتجون ما وصفوه بالاتفاق الإقصائي، في إشارة إلى الاتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير. وردد المتظاهرون شعارات رافضة للإقصاء وما سموه “الوصاية الخارجية”.

وكان تيار نصرة الشريعة قد دعا إلى الخروج في مواكب أسماها “جمعة الغضب” من أجل رفض أي إلغاء للشريعة الإسلامية خلال ترتيبات الفترة الانتقالية وإدارة الدولة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .