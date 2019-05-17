"المهنيين السودانيين": المجلس العسكري يسعى للتنصل من التزاماته

أرجع تجمع المهنيين السودانيين تعليق المجلس العسكري، للمفاوضات مع قادة الاحتجاج إلى رغبته في التنصل من التزاماته بتسليم السلطة للمدنيين.



وقال التجمع في بيان أصدره، الجمعة: إن وفدا من التجمع التقى، الخميس، ممثلين للبعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي في السودان، لمناقشة تطورات الوضع السياسي الراهن.

وأوضح أن الاجتماع استعرض مع السفراء تحركات المجلس العسكري لتعطيل تسليم السلطة للمدنيين، والتي كان آخرها إيقاف التفاوض بعد الاعتداءات التي حدثت خلال الأيام الماضية على المواطنين في محيط الاعتصام".

وأكد التجمع خلال الاجتماع، أن حفظ الأمن وسلامة المواطنين حالياً هي مسؤولية المجلس العسكري، ويجب إجراء تحقيقات شفافة ومعلنة، ومحاسبات عادلة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات بما يضمن عدم تكرارها مستقبلاً".

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وأوضح البيان "أن وفد تجمع المهنيين رفض المبررات التي وضعها المجلس العسكري لتعليق المفاوضات، وعزا ذلك إلى رغبة المجلس في التنصل من التزاماته بتسليم السلطة للمدنيين، وتأجيل تنفيذ الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير لإزالة حالة الاحتقان".

وشدد على أن تجمع المهنيين السودانيين سيظل على تواصل مستمر مع كافة الجهات ذات الصلة للتعريف بالوضع في السودان، وضرورة التحول نحو ديمقراطية راسخة وسلطة مدنية مستدامة في السودان.

والخميس، قرر المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، وقف التفاوض مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، وإزالة جميع المتاريس حول اعتصام الخرطوم، وفتح طرق السكك الحديدية.

وأوضح رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أنه تم إغلاق طرق السكك الحديدية، ما أدى لقطع التموين والمواد البترولية عن الولايات السودانية.