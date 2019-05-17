استمع لأقدم تسجيل صوتي لأذان المسجد الحرام قبل 138 عاماً (فيديو)

نشر حساب "دارة الملك عبد العزيز" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم الخميس، تسجيلا صوتيا نادرا للأذان في المسجد الحرام، يعود إلى أكثر من 138 عاما.
وأفادت "دارة الملك عبد العزيز" بأن هذا التسجيل يعود إلى عام 1302 هجري تقريبا، مشيرة إلى أن التسجيل يعود للمستشرق الهولندي كريستيان سنوك هورخرونيه.
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