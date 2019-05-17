أخبار لا تفوتك| دعوة لجعل الأحد عطلة عامة.. ومواكب لهؤلاء (موجز)

طالب ممثل الطائفة المسيحية بالحراك القومي السوداني جون عبد الله، بضرورة استرجاع كل كنائس المسيحيين، والعمل على فصل إدارتها من وزارة الإرشاد، وتعيين معلمين مسيحيين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

ودعا جون خلال تدشين الحراك بقاعة الصداقة أمس، أن يكون الأحد عطلة رسمية للطوائف المسيحية خاصة، ولكل السوادانين عامة، وطالب بتمثيل المسيحيين في المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، لتحقيق شعار الثورة “حرية سلام وعدالة”.

من جانبها، طالبت ممثل الحراك النسوي نجلاء أوهاج، بضرورة حفظ كرامة المرأة، وتمثيلها بصورة اكبر خاصة في المفاوضات، وامتدحت دور القوات المسلحة في صون البلاد وحفظ الدماء.

مواكب لتيار نصرة الشريعة

إنطلق "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون" في مواكب، اليوم الجمعة، رفضا لـ"أي تنحية للشريعة الإسلامية عن إدارة الدولة والحياة".

وجدد "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون" رفضه التفاهم، الذي تم بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير".

وقال في بيان اليوم الجمعة، إنه سيرفع شعارات "لا للإقصاء"، "لا للعلمانية"، "لا للوصاية الخارجية"، مؤكدا على سلمية التظاهرات و"اقتصارها على الحشد والمخاطبات".

ويطالب التيار بـ"التأمين على كامل مطالب الثورة العادلة وشعاراتها التي خرج من أجلها الشعب السوداني، بما فيها محاكمة المفسدين والقصاص من القتلة"، مؤكدا على ضرورة إبقاء "الإسلام راسخاً من قبل ومن بعد في وجدان الشعب السوداني ودولته ونظامه وحياته".

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وأوضح البيان أن التظاهرات ستنطلق من خمسة مساجد في الخرطوم، وكان "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون" قد أعرب عن رفضه تسليم البلاد لما أسماها قوى اليسار.

إعلان الحرية والتغيير يدعو المواطنين للاحتشاد لمنع إزالة المتاريس

دعت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان المواطنين إلى الاحتشاد السلمي في مقر الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حيث تتعرض متاريس المحتجين لمحاولة إزالة.

وقالت القوى في بيان، اليوم الجمعة: "تعرضت متاريسنا المجيدة في شارع القيادة العامة لمحاولات إزالة من قبل بعض القوات قبل قليل في صباح هذا اليوم وانتهت المحاولات في وقتها بفضل تكاتف الثوار وسلميتهم، إلا أن المحاولة تتكرر الآن حيث تتعرض المتاريس لمحاولات إزالة مستمرة".

وأضاف البيان: "نتوجه بالنداء للثوار في ساحة الاعتصام بالاحتشاد السلمي للمحافظة على المتاريس مع التأكيد على سلمية سلوكنا وعدم الاستجابة لأي استفزاز، والالتزام بموجهات اللجنة الميدانية ولجان الأحياء".

17 حالة وفاة واصابة 500 بالحصبة بشرق دارفور

ارتفع عدد حالات الوفاة بمرض الحصبة وسط المواطنين بشرق دارفور الي 17 حالة وفاة، بينما وصل عدد المصابين تحت العلاج 500 حالة بمرض الحصبة.

وقال مصدر بمستشفى الضعين إن عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة في إزدياد بقرى وأرياف الولاية ،مضيفاً “بلغ عدد الوفيات بحسب البلاغات من المراكز العلاجية الي 17 حالة وفاة غالبيتها في سن متأخرة من العمر فيما بلغت الإصابات الي 500 حالة وأوضح أن معظم الحالات من لرجال والنساء كبار السن لأن الأطفال الذين تلقوا جرعات وقاية مكتملة ضد أمراض الطفولة في مأمن من الإصابة.

