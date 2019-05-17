200 ألف يصلّون الجمعة الثانية من رمضان في المسجد “الأقصى”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أدى 200 ألف صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، للأناضول إن 200 ألف مصل شاركوا بأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وعادة ما تؤدي جماهير غفيرة من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان رغم القيود الإسرائيلية.

وكانت القوات الإسرائيلية وللجمعة الثانية على التوالي حالت دون تمكن الفلسطينيين الذكور دون سن 40 عاما من سكان الضفة الغربية من المرور عبر الحواجز الإسرائيلية للوصول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

كما منعت جميع الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من الوصول إلى القدس.

ولاحظ مراسل الأناضول تواجد قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية على مداخل البلدة القديمة في القدس وعند بوابات المسجد الأقصى.

وحيا خطيب المسجد الأٌقصى الشيخ اسماعيل نواهضة الفلسطينيين على شد الرحال الى المسجد الاقصى من جميع انحاء الاراضي الفلسطينية.

واعتبر الشيخ نواهضة في خطبة الجمعة ان المصلين بذلك وجهوا رسالة واضحة بتمسكهم بمسجدهم.