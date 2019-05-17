دعوة لجعل الأحد عطلة للسودانيين عامة

طالب ممثل الطائفة المسيحية بالحراك القومي السوداني جون عبد الله، بضرورة استرجاع كل كنائس المسيحيين، والعمل على فصل إدارتها من وزارة الإرشاد، وتعيين معلمين مسيحيين، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.

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ودعا جون بحسب الصيحة خلال تدشين الحراك بقاعة الصداقة أمس، أن يكون الأحد عطلة رسمية للطوائف المسيحية خاصة، ولكل السوادانين عامة، وطالب بتمثيل المسيحيين في المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، لتحقيق شعار الثورة “حرية سلام وعدالة”.

من جانبها، طالبت ممثل الحراك النسوي نجلاء أوهاج، بضرورة حفظ كرامة المرأة، وتمثيلها بصورة اكبر خاصة في المفاوضات، وامتدحت دور القوات المسلحة في صون البلاد وحفظ الدماء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .