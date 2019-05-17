التاريخ: 17-مايو-2019
10 مشاهدة
اعتذر د. جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة من ما ورد في مقطع تسجيل صوتي نشر على وسائل التواصل، تناول فيه تشخيص الراهن السوداني ، والدور الدولي وتدخل محور الامارات والسعودية ومصر في العملية السياسية في السودان ، والموقف الأمريكي ، وصعوبة اجتثاث الاسلاميين وسوقهم كالقطيع ، وقال: جبريل بحسب صحيفة الجريدة : ” التسجيل كان عبارة عن دردشة مع أحد المعارف، و تحليل يحتمل الخطأ و الصواب للراهن السياسي في وطننا العزيز” .
وأضاف: سجلت حديثاً خاصاً قام الطرف الآخر بنشره في وسائل التواصل الاجتماعي دون إذني. و إزاء الذي حدث أترحّم على أرواح شهداء الثورة جميعاً، و أتقدم بالتعازي القلبية لأسرهم، و أتضرّع إلى المولى أن يمُنّ على الجرحى بعاجل الشفاء وانوه الى ان الآراء التي وردت في الشريط المسجّل تعبّر عن اجتهاداتي الشخصية في التحليل، و لا تمثّل مواقف الحركة التي تتّخذها مؤسساتها، و تسود على آراء الأفراد فيها بغضّ النّظر عن مواقعهم في الحركة، وزاد: رئيس الحركة مُلزم بمواقف مؤسسات الحركة و لو تعارضت مع آرائه الشخصية مؤكدا دعمه للثورة المطلق، و تضحيات شابات و شباب الثورة وبسالتهم محل إعجابي و تقديري، واشار الى أن موقفه و موقف الحركة من النظام البائد لا يحسن أن يزايد عليه أحد.
وقال اعتذر لكل من جرحه حديثي بغير قصد مؤكدا حرص الحركة على الحفاظ على علاقتها بكل دول المحيط الإقليمي و الدولي، و تدرك أهمية هذه العلاقات للبلاد، و ترحّب بمساهماتها الإيجابية في حل المشكل السوداني، وتتطلّع إلى تطويرها إلى الأحسن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365) .
كانت هذه تفاصيل خبر جبريل إبراهيم : التسجيل اجتهاد وتحليل شخصي ولايعبر عن موقف الحركة وأعتذر لكل من جرحه حديثي دون قصد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.