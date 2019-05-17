فرنسا تطالب بالكشف عن المعتدين على المعتصمين ومحاكمتهم

التاريخ: 17-مايو-2019
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طالبت فرنسا بالكشف جميع ملابسات أعمال العنف والاعتداءات التي تعرض لها المعتصمون في اليومين الماضيين، ومحاكمة مرتكبيها أمام العدالة.
وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان بحسب صحيفة الجريدة أمس، أعمال العنف التي ارتُكبت في الأيام القليلة الماضية في الخرطوم والتي أسفرت عن وقوع عدّد من القتلى والجرحى في صفوف المعتصمين.
ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس، طالبت بالكشف عن جميع ملابسات أعمال العنف والاعتداءات، وشددت على ضرورة محاكمة مرتكبيها أمام العدالة، وأكدت وقوفها بجانب الشعب السوداني.
ودعت فرنسا المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت، وتشكيل حكومة مدنية انتقالية تكون قادرة على تهدئة الاضطرابات وتلبية تطلعات الشعب السوداني ، ووصفت مطالبه بالشرعية على نحو عملي، وأعتبرت الإنجازات الأخيرة التي تم تحقيقها في المفاوضات بأنها تبشر بالخير ولا بد من مواصلتها، وطالبت بأن يتحملا مسؤولياتهما في الحفاظ على سليمة العملية الانتقالية، وتقود إلى فتح صفحة جديدة في تاريخ السودان، وأكدت بأنها تقف بجانب السوداني في المرحلة الحالية إلتي وصفتها الهامة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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