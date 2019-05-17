التاريخ: 17-مايو-2019 فى : أخبار 195 مشاهدة خرجت جموع غفيرة من المصلين بمساجد الخرطوم المختلفة في جمعة تيار نصرة الشريعة ودولة القانون . وردد المصلون في مواكبهم المختلفة عدم المساس بالشريعة ومحاولات البعض وضع مصادر للتشريع في دستور السودان غير الشريعة الإسلامية. وبحسب الصيحة انطلقت المسيرات من خمسة مواكب رئيسية شملت مسجد الشيخ عبدالحي يوسف – جبرة. ومسجد الشيخ محمد عبدالكريم – الجريف غرب. ومسجد الشيخ مدثر أحمد اسماعيل – مجمع الإمام مسلم – الحاج يوسف الفيحاء. ومسجد الشيخ آدم الشين – الحاج يوسف مسجد الرحمة. ومسجد الشهيد – المقرن ومساجد أخرى. Advertisements وتهدف المواكب إلى رفض أي تنحية للشريعة الإسلامية عن إدارة الدولة والحياة . ورفض التفاهم الذي تم بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية . وأكد تيار نصرة الشريعة ودولة القانون على سلمية المسيرة واقتصارها على الحشد والمخاطبات . وهتف المتظاهرون حرية سلام وعدالة شريعة خيار الشعب ثوار أحرار لن تحكمنا قوي اليسار. الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد دعوة تيار نصرة الشريعة والقانون .. مصلون بمساجد الخرطوم يخرجون في مسيرات هادرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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