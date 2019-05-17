محمد صلاح في دبي.. ماذا يفعل؟

وصل اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، إلى إمارة دبي، لقضاء إجازة قصيرة حصل عليها قبل مواجهة فريق توتنهام الإنجليزي في إياب نهائي دوري أبطال أوروبا

ونشر مجلس دبي الرياضي الإماراتي تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء أمس، الخميس، صورة للنجم المصري، هداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول، محمد صلاح، وهو يقضي إجازته في دبي عقب نهاية مباريات الدوري الإنجليزي.

وطار صلاح، لاعب المنتخب الوطني المصري لكرة القدم، إلى إمارة دبي، في إجازة قصيرة حصل عليها قبل العودة إلى تدريبات فريق ليفربول الإنجليزي، من أجل الاستعداد لمواجهة فريق توتنهام الإنجليزي في الأول من يونيو/حزيران المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الحساب الرسمي لمجلس دبي الرياضي في تغريدته:

تواصل إمارة دبي استقطاب المشاهير ونجوم الرياضة حول العالم، وكان من أبرزهم نجم الكرة العالمية، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي جاء لقضاء إجازته في دبي، التي تعتبر واحدة من أهم الوجهات السياحية للنجوم حول العالم.