أول دولة آسيوية تسمح بزواج المثليين

وافق البرلمان التايواني، اليوم الجمعة، على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين وذلك بعد معركة طويلة بين الأحزاب السياسية المختلفة في البلاد.

وذكر موقع "سي إن إن" الأمريكي أن نواب البرلمان من الحزب الديمقراطي التقدمي أيدو مشروع القانون الذي وافق عليه النواب بأغلبية 66 عضوا مقابل اعتراض 27 برغم أن هذا الإجراء قد يعرقل مسعى الرئيسة تساي إينج وين للفوز بفترة ثانية في الانتخابات الرئاسية التي تجرى العام المقبل.

وتحدى المحتجون الأمطار الغزيرة وتجمعوا أمام مبنى البرلمان في العاصمة تايبه وتعانق بعضهم وقد انهمرت دموعهم بينما هتف آخرون ابتهاجا بالقرار "الأولى في آسيا" و"أحسنت يا تايوان".

ويبدأ تطبيق القانون يوم 24 مايو/أيار بعد أن توقعه الرئيسة تساي ويتيح للمتزوجين من المثليين نفس الحماية القانونية المكفولة لغيرهم من المتزوجين.

وقالت تساي للصحفيين بعد موافقة البرلمان على مشروع القرار "اليوم هو يوم فخر لتايوان. نحن نعكس قيمة التسامح والانفتاح على الجميع".

وكان حق المساواة في الزواج أحد الوعود الانتخابية في حملة تساي للرئاسة في عام 2016.