وقبلت ماكرون — مدرّسة الدراما حتى عام 2015 — دوراً إشرافياً وتعليمياً لمدرستين اكتمل بناؤهما، واحدة في إحدى ضواحي باريس، والأخرى في منطقة ريفية بجنوب شرق فرنسا. وذلك بحسب صحيفة " الإمارات اليوم".
يوم الإثنين الماضي، زارت بريجيت أول مدرسة تابعة للمعهد المهني، الذي يدعمه أيضاً مغني الراب بن جيه، واسمه الحقيقي فابيان لوبي، والطاهي الشهير، ثيري ماركس، ويقوم بتمويله متجر البضائع الفاخرة العملاق "إل في إم إتش" في باريس.
وستفتتح المدرسة أبوابها في ضاحية "كليشي سو بوا" الفقيرة، شمال باريس، في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، إلى جانب منشأة تعليمية أخرى بالقرب من "فالينس" جنوب شرق فرنسا، وتقدم دورات تدريبية لنحو 50 من المتسربين من المدارس، تراوح أعمارهم بين 25 و30 عاماً.
وقالت ماكرون للصحافيين:
لن أقدم الدروس نفسها التي قدمتها للتلاميذ من قبل، ولكن سأقدم دروساً أكثر تفاعلية على الطريقة الأنجلو ساكسونية.
وتبلغ السيدة ماكرون 66 عاماً، ومارست التدريس في مدارس خاصة مرموقة في مسقط رأسها، وكذلك في باريس. وأوضحت أن المدرسة تهدف إلى إعطاء طلابها، الذين يتقاضون رواتب تصل الى 1000 يورو (4000 درهم تقريباً) شهرياً، الأسس اللازمة للدخول إلى سوق العمل.
وأضافت:
نحن نعلم أنهم بحاجة إلى تعلم العمليات الأربع الأساسية في الرياضيات (الجمع والطرح والضرب والقسمة)، وكيفية كتابة اللغة الفرنسية، وكيفية التعبير عن أنفسهم، وكيفية بناء الحجج في نص مكتوب، أريد أن أعلّمهم كيف يتذوقون الأدب.
قابلت السيدة ماكرون، زوجها الحالي، الرئيس إيمانويل ماكرون (41 عاماً)، عندما كان طالباً في مدرستها في آميان، ونشأت علاقة بينهما وهو لا يزال مراهقاً، ما تسبب في فضيحة بسيطة محلياً، وأثار غضب أسرتيهما.
وأعلنت عاشقة المسرح والأدب، والتي لا تزال مستشارة سياسية لزوجها خلف الكواليس، أنها تعتزم تكريس وقتها للتعليم ومساعدة المعاقين. وقال بن جيه، إن المدارس الجديدة تهدف إلى توفير الفرص "للأشخاص المجهولين، الذين أشاهدهم خلال حفلاتي، ومن المهم أن نقدم لهم يد المساعدة، لنمنحهم الثقة بأنفسهم".
كانت هذه تفاصيل خبر لممارسة مهنة التدريس.. السيدة الفرنسية الأولى تترك قصر الإليزيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.