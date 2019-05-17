كشف مصدر قضائى فرنسى لمجلة ليكسبريس الفرنسية الأسبوعية عن تسلم فرنسا للإرهابى الفرنسى مهدى نموش البالغ من العمر 34 عاما، لمواصلة التحقيق فى دوره المفترض فى احتجاز 4 صحافيين فرنسيين فى سوريا فى 2013 و2014
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وقال مصدر فى إدارة سجن مو- شوكونان الفرنسى إن نموش وضع فى التوقيف الاحترازى فى هذا السجن.
وقال مصدر قضائي بلجيكى لوكالة فرانس برس إن "تسليم نموش كان أرجئ بسبب محاكمته فى بروكسل"، موضحا أن الإرهابى "انتهى من حيث المبدأ من مرحلة القضاء".
وتم نقل نموش بموجب مذكرة توقيف أوروبية أصدرها القضاء الفرنسى بحقه فى 30 يونيو 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا تسلم الإرهابى "نموش" إلى فرنسا لاتهامه فى قضية احتجاز صحفيين بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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