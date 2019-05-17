تحطم طائرة مروحية إثيوبية ومقتل قائدها فى إقليم أوروميا

وقال مسؤول العلاقات العامة لهيئة الطيران المدنى الإثيوبى أنموت لما، فى تصريحات نقلها التليفزيون الإثيوبى الرسمى، إن المروحية كانت تجرى تدريبات وسقطت بطريقة مفاجئة بمنطقة أسندابو جنوب غرب مدينة جيما بإقليم أوروميا.
وأضاف أن "هيئة الطيران المدنى الإثيوبى أرسلت فريقا من التحقيقات لموقع الحادث لمعرفة ملابسات سقوط المروحية".
ويعد هذا الحادث هو الثانى من نوعه خلال أقل من شهر حيث تحطمت طائرة مروحية تتبع شركة ترانس نيشن بمنطقة سكنية فى الـ26 من أبريل الماضى جنوب مطار بولى بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
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