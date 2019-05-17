هل تعود بقوتها.. ما مصير المفاوضات بالسودان؟ (تقرير)

أثار قرار المجلس العسكري الحاكم في السودان تعليق المفاوضات، صدمة وأسفا لدى قادة حركة الاحتجاج، لكنهم تعهدوا بمواصلة اعتصامهم أمام مقر القيادة العامة للجيش في العاصمة.

وكان من المفترض أن يعقد المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مساء الأربعاء الجلسة النهائية للمفاوضات بشأن الفترة الانتقالية وتشكيل ثلاثة مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لإدارة البلاد خلال هذه المرحلة.

وكان الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، أعلن في بيان بثّه التلفزيون الرسمي فجر الخميس، تعليق المفاوضات مع قادة الاحتجاج لمدة 72 ساعة، وذلك في أعقاب إطلاق نار في محيط اعتصام المتظاهرين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم.

وقال البرهان إن المجلس توصل مع قوى الحرية والتغيير لوقف التصعيد، مشيراً إلى أن المفاوضات تحركت في جو من التقارب مع قوى التغيير، إلا أنه شدد على أن الخطاب العدائي ضد القوات المسلحة خلق نوعاً من الانفلات الأمني، مضيفاً: شهدنا استمراراً في قطع الطرق والسكك الحديد والتصعيد ضد المجلس العسكري.

وردت قوى الحرية والتغيير في وقت لاحق الخميس، على قرار المجلس العسكري، واصفة تعليق التفاوض بشأن المرحلة الانتقالية "بالمؤسف".

كما تعهدت بمواصلة الاعتصام "بالقيادة العامة (لوزارة الدفاع) وكافة ميادين الاعتصام في البلاد"، والحفاظ على سلميته.

و لم يقتنع كثير من السودانيين بالمبررات التي أوقف بسببها المجلس العسكري في السودان المفاوضات مع قوى «الحرية والتغيير»، التي كانت قريبة جدا من التوصل إلى اتفاق نهائي بتكوين حكومة مدنية، وإنهاء الوضع الممتد من الحادي عشر من الشهر الماضي.

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ورجحت مصادر سودانية لـ"العربية" الجمعة استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بعد توقفها لثلاثة أيام، عقب أحداث إطلاق نار واشتباكات وسط الخرطوم، اتهمت كتائب تابعة للنظام السابق بتحريكها.

يأتي هذا في وقت قامت مجموعات من قوى الحرية والتغيير مساء الخميس، بعمليات إزالة واسعة للمتاريس في شوارع العاصمة الرئيسة وكذلك تنظيفها.

وفي أقل من ساعة تمكنت قوى «التغيير» من فتح كل الطرق خارج مكان الاعتصام، وأعلنت أنها مسؤولة فقط عن المنطقة الواقعة أمام مقر الجيش.

وتم رفع الحواجز من شوارع الجمهورية والبلدية والمك نمر، وأصبحت مفتوحة للسيارات والحركة المرورية، كذلك تم رفع الحواجز من شارع بنك السودان المركزي والذي يحد منطقة الاعتصام من الناحية الغربية.

وبالنسبة لشارع النيل الذي شهد إطلاق نار وإصابة بعض المواطنين والمتظاهرين، فقد تمت إزالة المتاريس والحواجز من الناحية الغربية، ولكن تمركزت فيه قوات كثيفة من الدعم السريع بعرباتهم.

و أعربت فرنسا عن قلقها إزاء تطور الأوضاع في السودان وتدين أعمال العنف التي ارتُكبت في الأيام القليلة الماضية في الخرطوم، والتي أسفرت عن وقوع عدّة قتلى والعديد من الجرحى في صفوف المتظاهرين، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

ودعت الخارجية الفرنسية في بيان مساء الخميس «الأطراف السودانية إلى استئناف المفاوضات في أقرب وقت، لتشكيل حكومة مدنية انتقالية قادرة على تهدئة الاضطرابات وتلبية تطلعات الشعب الشرعية على نحو عملي».