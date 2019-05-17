وقعت المفوضة العليا للشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى، مع وزير الخارجية التونسى خميس الجيهناوى، اتفاقية بقيمة 60 مليون يورو لدعم التوظيف والاقتصاد والشباب. ومن جهته، قال الوزير التونسى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع موجيريني، فى بروكسل، اليوم الجمعة، "وقعنا اتفاقية كبيرة للشباب للتوظيف والاقتصاد. هذه الاتفاقية بقيمة 60 مليون يورو"، كما دعا الاتحاد الأوروبى للمساهمة فى إدارة الانتخابات التونسية التشريعية الرئيسية القادمة، والتى من المتوقع إجراؤها فى الربع الأخير من العام الجارى، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس والاتحاد الأوروبى يوقعان اتفاقية بـ60 مليون يورو لدعم التوظيف والاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.