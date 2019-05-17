ابن سلمان يولي ثلاثة مراكز اهتماما خاصا وينفق عليها ببذخ لصياغة الإسلام وفقاً لرؤية الـ”CIA”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يوجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دعما واهتماما خاصا، لمراكز فكرية ومؤسسات بحثية يعول عليها في تقديم نفسه للغرب كمحترب للإرهاب والتطرف.

حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر كشف في تغريدة له رصدتها (وطن) حيث يتابعه أكثر من 360 ألف شخص، أن ولي العهد السعودي يولي ثلاثة مراكز تحديدا اهتماما خاصا وكبيرا، لأنه يُعوّل عليها في تقديم نفسه للغرب كـ “محارب للإرهاب والتطرف”.وذكر أسماء هذه المراكز تحديدا المركز العالمي لمكافحة التطرف (اعتدال)، ومركز الحرب الفكرية، بالإضافة لمجمع الملك سلمان للحديث.

ولفت العهد الجديد إلى أن مهمة هذه المراكز وبالدرجة الأولى “صياغة الإسلام وفقاً لرؤية CIA.” حسب قوله.

وحدثت في السعودية عملية تطهير واسعة النطاق استهدفت الأسرة الحاكمة منذ وصول محمد بن سلمان إلى السلطة في يونيو 2017، إذ تمت إزالة منافسيه الرئيسيين، كابن عمه محمد بن نايف ولي العهد السابق ووزير الداخلية المسؤول عن الأجهزة الأمنية، ومتعب بن عبد الله الرئيس السابق للحرس الوطني، ووضعوا قيد الإقامة الجبرية.

وكانت الأستاذة بكلية لندن للاقتصاد مضاوي الرشيد، قالت إن ابن سلمان “من خلال سجن أعدائه وخصومه وإجبارهم على أداء اليمين الدستورية أكد أن سلطته لن تكون محل نزاع عند وفاة والده”، واستنكرت “الكذبة المنهجية” التي نسبتها لابن سلمان وهي إعلانه مكافحة الإسلام الراديكالي والترويج المزعوم لإسلام أكثر تسامحا.