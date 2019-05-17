الكونغرس يرفض طلبا لـ”البنتاغون” بشأن قادة حركة طالبان

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الخليج 365:
رفض الكونغرس الأمريكي طلبا من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتغطية نفقات قادة طالبان، خلال محادثات السلام مع الحكومة، التي تجري خارج البلاد.
ذكرت ذلك “بي بي سي” نقلا عن متحدث باسم أعضاء أعضاء الكونغرس، مشيرة إلى قوله، إن تسديد التكاليف سيكون سندا غير قانوني لـ”إرهابيين”.
ولفتت إلى أن البنتاغون لم يعلق على هذا الأخبار، مشيرة إلى أن إدارة ترامب ممثلة في وزارة الدفاع (البنتاغون) سعت لتمرير مشروع قانون يسمح لها بدفع نفقات قادة “طالبان” أثناء حضورهم محادثات السلام الأخيرة، التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة.
وعلل (البنتاغون) طلبه بسعيه لتسهيل انعقاد الاجتماعات، وتسريع وتيرة محادثات السلام، في أفغانستان، بحسب صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.
لكن لجنة الاعتمادات الدفاعية في الكونغرس رفضت هذا الطلب، ورفضت تغطية تكاليف من وصفتهم بـ”المتشددين”.
وتشمل تلك النفقات تكاليف سفر وإقامة قادة طالبان خلال تلك المباحثات، بحسب كيفن سبايسر، المتحدث باسم عضو مجلس النواب بيتر فيسكلوسكي، رئيس اللجنة.
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