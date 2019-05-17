جمل ميدان التحرير مبرطع فينا.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> مرة قريت عن الطالب المعجب بالجمل
> أي موضوع إنشاء يتحدث فيه
> يتطرق للجمل
> ومن يجيب سيرة الجمل تاني مابفكها
> مغرم بالجمل حد الإدهاش
> قالوا مرة الاستاذ قال ليهم اكتبوا عن السفينة والبحر
> وصاحبنا كتب
> السفينة تنقل البضائع والاشياء منا وإلينا
> والسفينة تجري على البحر ولاتجري على اليابسة والصحراء
> æلأن للصحراء سفينة اسمها سفينة الجمل
> وسفينة الصحراء الجمل åæ حيوان اليف وقوي
> الجمل يتحمل العطش لمدة طويلة
> والجمل له سيقان طويلة وقوية
> والجمل من المخلوقات التي يفخر الخالق بأنه خلقها
> والجمل انواع
> ابو سنام وابو سنامين
> الجمل ابو سنامين ده ماعندنا هنا
> واكتسب الجمل شهرة في الثورة المصرية لما فجخ ثوار مصر في ميدان التحرير
> المهم
> قال ليك الاستاذ قرب يجن
> نادى الطالب وقال ليهو
> انت اي حاجة الجمل الجمل؟
> اتكلم لي عن الثأر عند قدامى العرب
> الطالب قال
> الثأر قديماً عند العرب غاية
> وما بتنسي ولو مرت عليه السنوات
> ولكن الجمل اكثر تمسكاً بالثأر من العرب
> لو واحد ضربو
> بعد مية سنة لو لقاهو نايم بقع فيهو يمسحو مع الواطة
> في اللحظة دي الجمل اقصد الاستاذ استقال من التدريس واسي قال ليك شغال في عصارة زيت سمسم اصلي لافي بيها جمل
> ايها الناس
> الجمل اللافي بالعصارة هين
> الجمل اللافي بينا وبعصر فينا على أرض الاعتصام على قرار الجمل المصري العصر الناس في ميدان التحرير ده شنو؟
> هل صدرت إلينا الثورة المصرية جملها ليبرطع علينا في ساحة الاعتصام؟
> ام أنه جمل الثورة السودانية الذي أراد أن يضع بصمته على تاريخ الثورة ولكن على طريقة جمل الثورة المصرية؟
> ام أن الجمال كلها كده؟؟؟؟؟
> ولماذا تبرطع الجمال فينا لتنقص من لوحتنا الجميلة؟
> وهل الجِمال عدو للجَمال(بفتح الجيم )
> وهل ما نسمعه من تصريحات فطيرة ومبررات واهية من السلطات (المؤقته) العليا يقنعنا؟
> خلاص صدقنا إنو جيشنا ده كلو غلبو يحمي ثوار السلمية
> صدقنا إنو جيشنا ماعارف الجمل البفجخ في الثوار من بعد الإفطار
> لكن لنا سؤال؟
> اذا الجمل غلب الجيش
> برضك غلب الجمال؟؟؟
> أيها الناس
> برطعة الجمل هي فرفرة ذبيح لعهد الآن معلق في السلخانة
> منزوع الجلد متعري
> اي شيء ظاهر
> الشحمان والسجمان والرمدان
> وقع ليك يا برهان؟؟؟؟
> ومهما برطع الجمل
> مصيرو يبرك
> لأن للثوار المقدرة على إناخته
> ولن ننسى أن الجمل حيوان اليف
> أيها الناس
> بوادر الاتفاق التي أشرقت
> يجب أن نحميها بقوة
> وحمايتها تكمن في تفويت الفرصة على جمل ميدان التحرير الذي بدأ البرطعة على أجساد الشهداء
> أيها الناس
> إن تنصروا الله ينصركم
> آها
> نجي لي شمارات والي الخرتوم
> والينا
> لماذا انتوا قاعدينا
> وجمل ميدان التحرير يبرطع فينا؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال الجمل حيوان أليف لكن غتييييت
والى لقاء…
سلك
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