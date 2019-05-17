جمل ميدان التحرير مبرطع فينا.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> مرة قريت عن الطالب المعجب بالجمل

> أي موضوع إنشاء يتحدث فيه

> يتطرق للجمل

> ومن يجيب سيرة الجمل تاني مابفكها

> مغرم بالجمل حد الإدهاش

> قالوا مرة الاستاذ قال ليهم اكتبوا عن السفينة والبحر

> وصاحبنا كتب

> السفينة تنقل البضائع والاشياء منا وإلينا

> والسفينة تجري على البحر ولاتجري على اليابسة والصحراء

> æلأن للصحراء سفينة اسمها سفينة الجمل

> وسفينة الصحراء الجمل åæ حيوان اليف وقوي

> الجمل يتحمل العطش لمدة طويلة

> والجمل له سيقان طويلة وقوية

> والجمل من المخلوقات التي يفخر الخالق بأنه خلقها

> والجمل انواع

> ابو سنام وابو سنامين

> الجمل ابو سنامين ده ماعندنا هنا

> واكتسب الجمل شهرة في الثورة المصرية لما فجخ ثوار مصر في ميدان التحرير

> المهم

> قال ليك الاستاذ قرب يجن

> نادى الطالب وقال ليهو

> انت اي حاجة الجمل الجمل؟

> اتكلم لي عن الثأر عند قدامى العرب

> الطالب قال

> الثأر قديماً عند العرب غاية

> وما بتنسي ولو مرت عليه السنوات

> ولكن الجمل اكثر تمسكاً بالثأر من العرب

> لو واحد ضربو

> بعد مية سنة لو لقاهو نايم بقع فيهو يمسحو مع الواطة

> في اللحظة دي الجمل اقصد الاستاذ استقال من التدريس واسي قال ليك شغال في عصارة زيت سمسم اصلي لافي بيها جمل

> ايها الناس

> الجمل اللافي بالعصارة هين

> الجمل اللافي بينا وبعصر فينا على أرض الاعتصام على قرار الجمل المصري العصر الناس في ميدان التحرير ده شنو؟

> هل صدرت إلينا الثورة المصرية جملها ليبرطع علينا في ساحة الاعتصام؟

> ام أنه جمل الثورة السودانية الذي أراد أن يضع بصمته على تاريخ الثورة ولكن على طريقة جمل الثورة المصرية؟

> ام أن الجمال كلها كده؟؟؟؟؟

> ولماذا تبرطع الجمال فينا لتنقص من لوحتنا الجميلة؟

> وهل الجِمال عدو للجَمال(بفتح الجيم )

> وهل ما نسمعه من تصريحات فطيرة ومبررات واهية من السلطات (المؤقته) العليا يقنعنا؟

> خلاص صدقنا إنو جيشنا ده كلو غلبو يحمي ثوار السلمية

> صدقنا إنو جيشنا ماعارف الجمل البفجخ في الثوار من بعد الإفطار

> لكن لنا سؤال؟

> اذا الجمل غلب الجيش

> برضك غلب الجمال؟؟؟

> أيها الناس

> برطعة الجمل هي فرفرة ذبيح لعهد الآن معلق في السلخانة

> منزوع الجلد متعري

> اي شيء ظاهر

> الشحمان والسجمان والرمدان

> وقع ليك يا برهان؟؟؟؟

> ومهما برطع الجمل

> مصيرو يبرك

> لأن للثوار المقدرة على إناخته

> ولن ننسى أن الجمل حيوان اليف

> أيها الناس

> بوادر الاتفاق التي أشرقت

> يجب أن نحميها بقوة

> وحمايتها تكمن في تفويت الفرصة على جمل ميدان التحرير الذي بدأ البرطعة على أجساد الشهداء

> أيها الناس

> إن تنصروا الله ينصركم

> آها

> نجي لي شمارات والي الخرتوم

> والينا

> لماذا انتوا قاعدينا

> وجمل ميدان التحرير يبرطع فينا؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال الجمل حيوان أليف لكن غتييييت

والى لقاء…

سلك