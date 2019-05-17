الساعة 25 !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*وفي هذه الساعة حدث تعقُّلٌ مفاجئ..

*من تلقاء الذين غابت عنهم هذه الحكمة طوال ثلاثين عاماً..

*أو أولادهم الذين قالوا (إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون)..

*لم نسمع منهم مثل هذا التعقل أبداً حين كنا في أمس الحاجة إليه..

*وفي هذه الساعة 25 أسمع ما تقوله – على سبيل المثال – هيئة علماء السودان..

*أو التي ظللنا نسميها دوماً (هيئة علماء السلطان)..

*وأعجب أن لا تزال هذه الهيئة موجود حتى الآن…بل وتصدر في البيانات (كمان)..

*ولكن أشد عجباً من هذا كلامها (العاقل) جداً البارحة..

*قالت إن (حفظ كرامة الإنسان وتحريم الاعتداء عليه تجتمع فيه مقاصد الشريعة)..

*يا سلام على الكلام الجميل…وصدقت الهيئة في ذلك..

*فإن (الاعتداء على الإنسان في دينه ونفسه وعقله وعرضه وماله) هو ضد الشرع..

*ولكن كل ذلكم كان يقترفه نظام البشير لثلاثين عاماً..

*كان يقترفه باسم (الدين) ؛ وعلماء (الدين) صامتون…لا يتكلمون حتى همسا..

*لم نسمعهم يوماً يحذرون من قتل النفس بغير حق..

*ولا من الدوس على كرامة الإنسان ؛ بل وعلى صدره…وعنقه…ورأسه أيضاً..

*ولا من قطع الأرزاق تحت مسمى الصالح العام..

*ولا من الانسياق الشبق وراء شهوات الدنيا تحت شعار (ما لدنيا قد عملنا)..

*ولا من النهب…والسرقة…والفساد…والتبذير..

*لقد سكتوا عن الحق سنين عددا…رغم علمهم أن الساكت عن الحق شيطان أخرس..

*ولكن هذا الخرس زال عنهم فجأة…ونطقوا أخيراً..

*نطقوا بعد خلع (ذوي الشوكة)…في تمام الساعة (25) بتوقيت برزخ الضمير..

*ولا نحتاج الآن إلى نصائح من وادي الموتى..

*فيفترض أن تموت هيئتهم الفضيحة هذه…وتحل محلها أخرى لا تخشى إلا الله..

*وتعقَّل كذلك كثيرٌ من سياسيي العهد البائد..

*تعقلوا على حين (فجَّةٍ) من الزمان…بعد أن لم يعد يُغنى لهم (الزمان زمانك)..

*وطفقوا ينادون بعدم ممارسة الإقصاء السياسي…والوظيفي..

*وهذا كلامٌ عين العقل ؛ ولكن أين كان هذا العقل لأكثر من ربع قرن من الزمان؟..

*لم نسمع أحدهم – بالغلط – ينادي بمثل الذي ينادي به الآن..

*بل كانوا فرحين…مبسوطين…متمكنين ؛ ولا على بالهم – خالص – من تم إقصاؤهم..

*ولا فكروا فيهم ؛ كيف أحوالهم…ومشاعرهم…و(أولادهم)؟..

*ورغم ذلك لا ننادي (مثلهم) بممارسة الإقصاء الآن ؛ إلا إزاء من يستحق منهم..

*من ظلم…أو سرق…أو قتل…أو اجترح جرماً مؤذياً..

*كما تعقَّل أيضاً من يتذمرون – هذه الأيام – من غلق الشوارع بمتاريس الاعتصام..

*وتذكروا فجأة أن ثمة ذوي حاجات يتضررون من هذا الحال..

*ولكنهم لم يتذمروا – قط – أيام غلق نظامهم الشوارع بمتاريس (حال) الطوارئ..

*رغم أن من المرضى من ماتوا – آنذاك – عند نقاط التفتيش..

*ولا يعني هذا أننا نتعقل مثلهم في الساعة 25…بل طالبنا بإزالة الحواجز فوراً..

*بقي تعقلٌ نجود به عند الساعة 24 ؛ وقبل فوات الأوان..

*وهو عدم ترشيح فدوى لرئاسة الوزراء…بل التعليم العالي والبحث العلمي..

*فهي تصلح لهذا المنصب ؛ (إنقاذاً) لمنظومتنا التعليمية..

*بل ونرجوها أن (تغربل) لنا كثيراً من شهادات دكتوراه الغفلة…في زمن الغفلة..

*ولكنها لا تصلح – قطعاً – لإدارة دولة (منهارة)..

*إلا كما صلح البشير لأن يكون رئيساً لوطن قاده إلى الدمار بعد ثلاثين عاماً..

*ثم اعترف بمظالمه في الساعة 25 !!.