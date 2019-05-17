هنا ظُلم ..!!.. بقلم الطاهر ساتي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

:: مبروك لمن نجحوا، وحظاُ أوفر في العام القادم لم خالفهم الحظ في إمتحانات هذا العام .. يوم الثلاثاء الفائت، تم الإعلان عن نتائج إمتحانات مرحلة الأساس بالخرطوم، وسبقتها بعض الولايات وأخرى لاحقاُ.. فالحمد لله، ثم الشكر لأساتذة أجلاء لم تمنعهم الظروف السياسية التي تمر بها بلادنا عن آداء واجبهم كما يجب، وهم الذين أعدوا الإمتحانات وراقبوها وصححوها ثم أعلنوا عن نتائجها في توقيتها، فلهم المحبة والتقدير .. !!

:: ويجب إيقاف توزيع التلاميذ إلى مدارس نموذجية تحظى برعاية الحكومة وأخرى – مغضوب عليها – مسماة بالمدارس الجغرافية، أو كما يحدث طوال عقود الظلم .. نعم، بما أنها ثورة تغيير شعارها الحرية والسلام و (العدالة)، يجب الغاء الظلم المسمى بالمدارس النموذجية، لأن في الإلغاء ترسيخ للعدالة .. وكتبت الأقلام كثيرا، وستظل تناشد إلى أن يتم (الإلغاء)..فالنظام المخلوع، بلا دراسة وبلا مرعاة للجوانب النفسية للطلاب وأسرهم، ظل يرتكب جريمة تقسيم المدارس إلى ( نموذجية) و (جغرافية)..!!

:: فالمدارس النموذجية تستوعب الطلاب المتفوقين في إمتحانات مرحلة الأساس، لتنافس بهم طلاب المدارس الخاصة في امتحانات الشهادة السودانية .. قانونياً وأخلاقياً، ليس هناك ما يمنع جمع المتوفقين في مدارس محددة ومسماة بالنموذجية .. ولكن، ليس من العدل ولا كل مكارم الأخلاق، أن تتفرغ سلطات التعليم لهذه المدارس النموذجية، بحيث تشرف عليها وتراقبها ثم تمدها بالكفاءة و كل عوامل (مناخ النجاح)، ثم تدع المنسيون في المدارس الجغرافية لضنك التعليم و ( مناخ الفشل)..!!

:: (الطلاب ذوو المستويات الأدنى يؤثرون على الطالب المتميز ويضعفون مستواه، والصفوة المتميزة عندما تكون مع بعضها تسير الى الامام)، هكذا الفكرة الخبيثة التي يتكئ عليها هذا الظلم .. فالتلميذ القادم من مرحلة الأساس، والمسمى بالمتميز، إلى مدرسة ثانوية حكومية نموذجية، يحظى بالإدارة المهنية والكادر المؤهل والكتاب خصماً من ميزانية الدولة التي يساهم فيها كل أفراد الشعب.. أي يحظى ذاك الطفل بالإحترام والثقة والعظمة، فينجح وتتصدر مدرسته الحكومية قائمة ( الأوائل)، وهذا حق مشروع للطالب والمدرسة..!!

:: ولكن التلميذ الآخر، والقادم من مرحلة الأساس أيضاً، إلى مدرسة ثانوية حكومية جغرافية، فإن وجد المعلم لا يجد الكتاب، وإن وجد الكتاب لا يجد الفصل، وإن وجد الفصل لا يجد المعلم، وهكذا.. أي لا يجد الإحترام و الثقة .. وعندما تتباهى سلطات التعليم بدخول بضعة طلاب بمدارس نموذجية في قائمة المائة الأوائل في نتائاج الشهادة السودانية، فانها تتناسى بأنها ظلمت آلاف الطلاب بالمدارس الجغرافية بحرمانهم من عوامل التفوق وبهدم أضلاع مثلث النجاح على رؤوس طموحات أسرهم ..!!

:: ومع هذا التصنيف غير العادل، هناك ظاهرة (غير تربوية)، وهي أن هناك مدارس نموذجية تقبل أعداد قليلة من الطلاب المتفوقين (مجاناً)، ثم تخصص مقاعد الفصول – أو فصول كاملة – للقبول الخاص، أي تتتخذ الطلاب المتفوقين (طُعماُ) تصطاد بهم طلاب القبول الخاص، وهذا غير أخلاقي وغير تربوي.. فان كانت ثمة مقاعد إضافية في المدارس الحكومية، فالعدالة تقتضي رفع الحد الأدنى للقبول بحيث تستوعب تلك المقاعد المزيد من الطلاب الناجحين (مجاناً)، بدلاُ عن بيع فرص القبول (لمن يدفع).. !!