رجل يقطع زوجته الى اشلاء ويلقي بها بالسايفون لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أقدم رجل على قتل زوجته وتقطيعها إلى أشلاء وألقى ببعض من أجزاء جسدها بالسايفون وذلك بضاحية الكلاكلة جنوب الخرطوم.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الشاكي والد الزوجة أبلغ الشرطة قبل أسبوعين بفقدان ابنته من المنزل، وبالتحري الدقيق مع زوج المتهمة أقر بارتكابه للجريمة وأفاد بقتله وتقطيعه لزوجته ورمى جزء من أعضائها في النيل، والجزء الآخر باسسايفون، والفناء المجاور لمنزلهم، وعثرت الشرطة على عظام بداخل السايفون تشبه الأصابع بالإضافة إلى بعض أحشائها الداخلية.

وأضاف المصدر حسب صحيفة المجهر، بأن الشرطة أرسلت العظام إلى المشرحة وأخذت بعض العينات من (دي ان اي) لأغراض الفحص ومازالت التحريات جارية لكشف دوافع وملابسات الجريمة. المادة السابقة الشرطة تفك طلاسم جريمة فتاة مقتولة بـ”15″ طعنة ومهشمة الرأس… المقالة القادمة هنا ظُلم ..!!.. بقلم الطاهر ساتي

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