الدم بجيب الدم !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* عندما (يسيل عرق الصائم) يشفق عليه الناس ..

* صائم وعرقان ..

* والعرق يأتي نتيجة جهد ومشقة ..

* الناس نايمة تحت التكييف والناس عرقانة وشقيانة في نهار رمضان ..

* مجرد أن تجد الصائم عرقان فهذا يجعل (تحن عليه) ..

* ونحن شعب يحرك فينا عرق الصائم المشاعر والأحاسيس العميقة ..

* لو كان كل صائم يستطيع أن يأكل عيش تحت المكيف لتمنينا أن لا يشقى أحد ولا يعرق أحد في هذه الأيام الرمضانية الحارة ..

* نتحدث عن العرق وليس الدم ..

* كيف تسمح النفس بقتل نفس صائمة ؟

* هل الذين يقتلون شباب السودان هم صائمون ويعرفون الله؟

* كيف يحدث هذا؟

* من الذي قتل الثوار في رمضان؟ هل هم سودانيون ومسلمون وصائمون ويعرفون الله ويعرفون خطورة وعواقب قتل النفس بغير حق ؟

* بغض النظر عن الجهة التي قتلت الثوار هل هم حقاً يعرفون الله ؟

* الحكومة السابقة الساقطة كانت تقتل الناس وترمي الجرم على عبد الواحد محمد نور ..

* وقد بلغت الحكومة الساقطة من الوقاحة درجة أن صرحت بأن قتل ثوار بري تم على يد فتاة مندسة ..

* قالوا شافوها بالستلايت ..

* والآن المجلس العسكري يرمي جرم قتل الثوار على (الطرف التالت) ..

* كده نفترض ده طرف تالت، أنتو قاعدين تعملوا شنو؟

* لو تعامل المجلس العسكري مع النظام السابقة بالقسوة المطلوبة وضرب بيد من حديد ومنذ اليوم الأول لما أحتاج الآن أن يحدثنا عن طرف تالت وطرف عاشر ..

* (الحنية) التي تعامل ويتعامل بها المجلس العسكري مع النظام السابق ستقود البلاد إلى كارثة بشرية غير مسبوقة .

* وكل ما يحدث الآن مسؤولية المجلس العسكري وحده ..

* لو البيحصل ده من (طرف تالت) المسؤولية مسؤولية المجلس العسكري ولو البيحصل ده طرف ما تالت برضو دي مسؤولية العسكري ..

* في كل الأحوال دي مسؤوليتكم ..

* معقولة في يوم واحد (8) شهداء وأكثر من (200) جريح ..

* طيب كان تخلو البشير يقتل التلت ..

* طالما لسه القتل شغال ولسه الناس بتتعامل مع النفس البشرية على اعتبار أنها (بهيمة) يبقى ما عملنا حاجة ..

* نفس القتل شغال ..

* نفس التهديد ..

* الشعب السوداني أصبح لا يخاف ..

* الناس كسرت حاجز الخوف من الرصاص والبمبان ..

* ولكن هل الذي يقتل الناس في رمضان يستطيع أن يجلس في صينية الإفطار ويحلل الصيام بالبلح ويده ملطخة بدم الأبرياء؟

* القاتل هذا هل يستطيع أن يصلي المغرب ويرفع يده لله أن يتقبل منه الصيام والقيام؟

* أن الله غير غافل ولا بعيد فهو أقرب إلينا من حبل الورد ويعلم كل شيء ..

* ربنا عارف لو ده طرف تالت ولا طرف ثاني ..

* الدم بيجيب دم ..

* والتصعيد عن طريق البندقية بجيب مشاكل لا نهاية لها ..

* وما بحل مشكلة ..

* الحل هو تكوين حكومة مدنية وتتم إجازة كل طلبات الشعب ومن بعد ذلك تلقائياً الاعتصام ح ينفض ..

* لكن القتل ما بفض الاعتصام ..

* والدم غالي ..

* والدنيا رمضان ..

* وليس هنالك عنف من قبل الثوار ..

* بدأت سلمية ولم تزل سلمية ..

* وح تظل سلمية ..

* فلماذا القتل ؟

* البقتل ده مستفيد شنو عشان يقلبها مجزرة ؟

* هل بالفعل هم بقايا النظام أم أن هذه شماعة ؟

* أغلى ما في هذه البلد (إنسانها) ..

* شعب قدم دروس لكل العالم وهو الآن يكمل الشهر ويدخل في الشهر الثاني دون أن تحدث جريمة علماً بأن القانون معطل وكذلك الدستور ..

* هذا لن يحدث في أي بلد في العالم ..

* شهر وزيادة ولا وجود للقانون ومع ذلك السلمية في أعلى درجاتها ..

* أنه السودان والشعب السوداني وهذا يكفي ..

* شعب لا يخشى الموت ولذلك يستحق الحياة والحياة الكريمة ..

* أكثر من أسرة انقلب عندها رمضان الآن وهي تفقد ابن في طليعة العمر ..

* كيف تصوم هذه الأسر وكيف تقابل العيد ؟

* هل أصبح الإنسان السوداني رخيصاًً لهذه الدرجة ؟

* هل بلغنا مرحلة أن نستلذ بالدم قبل ساعات من إفطار رمضان ؟

* وهل هذه هي أخلاق هذا الشعب ؟

* بل السؤال .. عشان شنو تقتل ؟

* نسأل الله العلي القدير وببركة هذا الشهر أن نحافظ على الإنسان فهو رأس مال البلد دي ..

* ما تزرعوا الفتنة وما تخربوا طباع أجمل وأعظم شعب في الكون ..

* وعلى المجلس العسكري أن يترك الرومانسية التي يتعامل بها مع الكيزان وأعوانهم ..

* ضيقوا عليهم وأقسوا عليهم حتى يسلم السودان وشعب السودان ..

* قفل الكبري، وقفل الشارع لا يستحق الضرب بالصوت ناهيك عن الضرب بالذخيرة ..

* كفاية دم ..

* حتى الآن حوالي 100 في الثورة إذا صدق العدد ..

* المية ديل شباب عندهم أمهات وأخوات وأخوان وأهل وأحباب ..

* الدم غالي ..

* والتساهل مع القاتل سيدخل البلاد في دوامة من الدم والدمع ..

* يارب تحفظ هذا الشعب العظيم الذي نجح وبسلمية في قلع نظام عمره (30) عاماً ..

* يارب تحفظ الناس دي وتعمي بصر وبصيرة كل من تسوِّل له نفسه بالقتل ..

* ونركب صافنات ونجيبه (سودانية) وأصلو الزول بيموت والذكرى تفضل حية ..

* و..و..

* اللهم إنا نستودعك أنفسنا ونسألك السلامة والنجاح.