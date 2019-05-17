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مصر ترحّل عشرات السودانيين

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Moayd Noreldeen 0 تبليغ

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التاريخ: 17-مايو-2019

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مصر ترحّل عشرات السودانيين

كشف مسؤولون في مطار القاهرة الدولي، الجمعة، أن مصر رحلت 33 مهاجرا سودانيا، كانوا يحاولون الوصول إلى ليبيا بهدف التوجه إلى أوروبا.

 

وقال المسؤولون إن السودانيين اعتقلوا في وقت سابق من شهر مايو الجاري في مدينة مرسى مطروح الساحلية غربي البلاد، القريبة من الحدود الليبية، مع عشرات المصريين والمواطنين الأفارقة الآخرين.

 

وأضاف المسؤولون أن المهاجرين خططوا لأخذ قوارب صيد من ميناء زوارة الليبي إلى إيطاليا.

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وتحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث مع الصحفيين، حسب “أسوشيتد برس”.

 

وبحسب سكاي نيوز أصبحت ليبيا قناة رئيسية للمهاجرين واللاجئين الأفارقة الذين فروا إلى أوروبا، وذلك بعد احتجاجات عام 2011 التي أسفرت عن مقتل الزعيم معمر القذافي، وأغرقت البلاد في فوضى عارمة.

 

ولقي الآلاف حتفهم أثناء عبورهم المحفوف بالمخاطر في البحر، بينما تم اعتقال وإساءة معاملة آخرين في ليبيا على يد مهربين وجماعات مسلحة لاسيما غربي البلاد.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .

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