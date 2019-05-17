نهب مقر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يومانيد) بالجنينة

التاريخ: 17-مايو-2019 فى : أخبار 34 مشاهدة أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في اقليم دارفور غربي السودان (يوناميد) اقتحام معسكرها بالقوة، ونهب ممتلكاتها ومعداتها وتخريب المباني وتعريض الموظفين وأفرادها للخطر الشديد. وأشارت البعثة في تعميم صحفي إلى أن حشد اللصوص الذي اقتحم المعسكر ضم عناصر ترتدي زي الشرطة والجيش. Advertisements وأدانت البعثة اقتحام معسكرها باعتبار أن ذلك يشكل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية التي تحكم وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم. وقال الممثل الخاص المشترك للبعثة المشتركة، جيريمايا كينغسلي مامابولو حسب صحيفة السوداني، “ندين بشدة هذا الحادث وندعو السلطات المعنية لاتخاذ كافة الخطوات الممكنة لمحاسبة أفراد القوات النظامية الذين زعم بأنهم شاركوا في عمليات النهب”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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