شرطة الخرطوم تكشف طلاسم مقتل فتاة بـ(15) طعنة وتهشيم رأسها

تمكنت شرطة جنايات الخرطوم جنوب من كشف طلاسم جريمة مقتل فتاة بـ(15) طعنة وتهشيم رأسها، وإلقاء جثتها داخل مجرى مائي بمنطقة انقولا جنوب الخرطوم، وذلك بإلقاء القبض على المتهم بارتكاب الجريمة، والذي أقر بجريمته.

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وقال المتهم حسب صحيفة آخر لحظة، إنه كان على علاقة غرامية مع المجني عليها، وكان بصدد الزواج منها، وأنه سافر إلى احدى الولايات بغرض البحث عن عمل حتى يتمكن من تجهيز مستلزمات الزواج، وأن شقيقه اتصل به وأخبره أنه خطط للزواج، إلا أن المتهم طلب منه أن يقوم بمراسم عقد القران، وأنه ينتظره حتى يعود ويشاركه حفل الزواج، وأضاف المتهم أنه كان يتواصل مع المجنى عليها ولم تخبره بأن شقيقه يريد الزواج منها، وتفاجأ عندما عاد وعلم بأن محبوبته هي زوجة شقيقه الأكبر، فذهب إليها أمام منزلها وهو يحمل معه السكين أداة الجريمة، واتصل عليها وطلب منها أن تخرج لمقابلته، وكان ذلك في حوالي الساعة الحادية عشرة مساء، وخرجت والتقى بها بعيداً عن منزلهم فدار بينهما نقاش حاد وانتهى بتسديدها (15) طعنة في مناطق متفرقة من جسدها ولم يكتف بذلك حيث قام بتهشيم رأسها بطوبة بلوك، وألقى بها داخل المجرى المائي وهرب من مسرح الجريمة، حيث تلقت الشرطة بلاغ بالحادثة، وتم القبض على عدد من المشتبه بهم في الجريمة التي توصلت الشرطة إلى المتهم الحقيقي بعد (3) أشهر من ارتكابه للجريمة وبعد اكتمال التحريات معه أمرت النيابة بتقديمه للمحاكمة تحت المادة (130) من القانون الجنائي القتل العمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)