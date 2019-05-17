صحيفة فرنسية تكشف موقف سان جيرمان من التعاقد مع غريزمان

كشفت صحيفة "RMC Sport"، أن باريس سان جيرمان بطل الدوي الفرنسي لكرة القدم، غير مهتم بالتعاقد مع أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وذكرت الصحيفة الفرنسية، أن سان جيرمان على دراية بأن الدولي الفرنسي يرغب بالبقاء في الدوري الإسباني، وحمل قميص نادي برشلونة.

وأعلن غريزمان قبل أيام رحيله عن أتلتيكو مدريد مع نهاية الموسم الحالي، لتظهر بعدها شائعات حول اجتماعه مع ممثلي سان جيرمان تمهيدا لضمه.

تجدر الإشارة إلى أن صاحب الـ 28 عاما، كان قريبا من الانضمام إلى برشلونة في العام الماضي، قبل أن يقرر الاستمرار مع "الروخي بلانكوس" والتوقيع على عقد جديد.