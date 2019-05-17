وأوضحت أن 5 آلاف عنصر من "قوات سوريا الديمقراطية" يشاركون في هذه الحملة لملاحقة فلول التنظيم في المناطق، التي تمت السيطرة عليها شرق دير الزور، مشيرة إلى أنها بالإضافة إلى اعتقالها العشرات من عناصر هذا التنظيم الإرهابي الذين يحملون جنسيات سورية وأجنبية، صادرت أيضا أسلحة كانت بحوزة هذه العناصر.
وأشارت إلى أن العملية تجري بتنسيق مشترك مع التحالف الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر "قسد" تعلن اعتقال 42 من فلول داعش وتؤكد استمرار حملتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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