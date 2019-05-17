التفاصيل الكاملة حول اختراق واتساب.. احمي حسابك بهذه الخطوات

اكتشف مؤخرًا ثغرة أمنية "تجسسية" في تطبيق واتساب، حيث عم القلق لمستخدمي التطبيق الشهير، والذي يفوق عددهم المليار مستخدم، لذا وجب الإجابة على بعض الإجابات حول الموضوع.

وحث تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري المستخدمين على تحديث التطبيق بشكل عاجل، وذلك بعد اكتشاف ثغرة أمنية "تجسسية"، وفق ما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

ماذا تحتاج أن تفعله؟

مع إن احتمالية احتراق هاتفك ضئيلة، إلا أنه يتوجب عليك تحديث تطبيق واتساب على هاتفك للنسخة الأحدث. يمكنك تحديث التطبيق من خلال متجر التطبيقات على الهاتف.

كيف يمكنك اكتشاف الاختراق في هاتفك؟

الهجوم اعتبره خبراء الأمن الإلكتروني "استثنائيا"، ولا يمكنك أبدا معرفة إذا ما كان هاتفك قد تم اختراقه، فالأمر سيبدو طبيعيا جدا، وهو ما يصعب المهمة.

من وراء ذلك؟

وقال المصدر إن خبراء الأمن اكتشفوا ثغرة طورتها إحدى شركات التجسس الإسرائيلية، يستطيع المخترق من خلالها زرع برنامج تجسسي على جهاز المستخدم.

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وأضاف أن الثغرة التجسسية يتم استغلالها عن طريق إجراء مكالمة واحدة فقط عبر واتساب، في نظامي آي أو إس وأندرويد.

كيف يتم الاختراق؟

المؤسسات المهتمة بإنتاج أدوات الاختراق الإلكتروني عادة ما توظف مجموعة من الباحثين والخبراء المختصين بالأمن الإلكتروني، لكشف نقاط الضعف والثغرات الموجودة في البرامج الضخمة التابعة للمؤسسات.

في هذه الحالة تم إدخال شفرة معينة تصل للشخص الذي يتلقى مكالمة واتساب لتخترق حسابه.

من المتضررين؟

يستخدم التطبيق 1.5 مليار شخص حول العالم، ولم تعرف حتى الآن شركة فيسبوك المالكة لواتساب عن الرقم الحقيقي لعدد المتضررين، ولكن المزيد سيتضح في الأيام المقبلة، وفقا لمصادر.

وقال خبير الأمن الإلكتروني جيك مور لصحيفة "فاينانشال تايمز": "في الواقع فقط الأشخاص ذات المناصب المهمة في العالم مهددون بخط الاختراق، أما معظم المستخدمين العاديين فليس عليهم القلق بشأن أي شيء".