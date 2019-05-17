بابا الأقباط في مصر يأمر بإجراء تحقيق عاجل في مقتل كاهن داخل كنيسة

أكد بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في مصر تواضروس الثاني، ضرورة إجراء تحقيق عاجل في حادث مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مار مرقس في منطقة شبرا الخيمة.

وطلب البابا تواضروس من الأنبا مرقس، مطران إيبارشية شبرا الخيمة، إجراء تحقيقي داخلي في الحادث من الناحية الكنسية، بعد مقتل الكاهن على يد فراش بالكنيسة يدعى كمال شوقي شحاته.

وفي تصريحات خلال زيارته لكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي في بتبورغ جنوب ألمانيا، قال البابا إن "الحادث جنائي، لكن ما يعطيه أبعادا أنه يخص كاهن وداخل كنيسة وداخل مكتب في الكنيسة، لكن حادثا جنائيا وجريمة تمت ولا نريد أن نوسع الأمر وكل أحد يعطي تفاصيل من عنده ولا تمثل شيئا محددا".

وأضاف البابا: "نحن طبعا متألمون أن يحدث الأمر بهذا الشكل وطبعا الأب الكاهن وأسرته وكنيسته وخدمته لم نكن نحب أن تكون النهاية بهذه الصورة، طلبت من الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة أن يكون هناك تحقيق داخلي في الموضوع من الناحية الكنسية، غير تحقيقات النيابة والشرطة لنتعرف على الأسباب التي أدت لهذا الحادث لنتلافاها في أماكن أخرى".

وعن رعاية الكنيسة التي قدمت لعائلتي الكاهن والقاتل، قال البابا: "هؤلاء أولادنا، الجميع أولادنا، لازم الرعاية نقدمها، لكن لا أحب المزايدة عندما يقول أحد إن هذه ظاهرة، هي جريمة لكن نحن لا نكون متصورين أن هذا ممكن أن يحدث، كلنا مواطنين في مجتمع وأي مجتمع قابل أن يحدث فيه نقاط الشواذ هذه".