للأسبوع الثاني إلغاء مسيرة العودة في غزة

أعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة الفلسطينية أنها ألغت احتجاجات اليوم الجمعة للأسبوع الثاني على التوالي، "للتخفيف" عن المواطنين في شهر رمضان.

وقال الهيئة التي تشرف على تنظيم هذه الاحتجاجات في بيان "لا يوجد اليوم أي فعاليات في مخيمات العودة الخمسة (مواقع أقيمت قرب السياج الحدودي مع إسرائيل) للتخفيف عن المواطنين وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة في الجمعة الثانية لشهر رمضان".

وهي المرة الثانية التي تلغي فيها الهيئة احتجاجات مسيرات العودة منذ إنطلاقها في 30 مارس (آذار) 2018.

وتأتي احتجاجات ذكرى النكبة هذا العام بعد أسبوعين من اندلاع أخطر مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل منذ حرب 2014، قتل خلالها 25 فلسطينياً بينهم تسعة مقاتلين.

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كما قتل أربعة إسرائيليين خلال المواجهة التي استمرت يومين قبل التوصل لوقف إطلاق النار بوساطة مصر.

وذكرت الهيئة بأن "مسيرات كبيرة جرت الأربعاء الماضي في الذكرى الحادية والسبعين للنكبة في مخيمات العودة".

وتفيد إحصائية أعدتها وكالة فرانس برس أن 293 فلسطينياً على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية في غزة منذ بدء الاحتجاجات في مارس (آذار) 2018، قضى معظمهم خلال الاحتجاجات الأسبوعية التي يسودها العنف في كثير من الأحيان. وقتل ستة إسرائيليين خلال الفترة نفسها.