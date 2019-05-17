مطالبات عالمية بإعادة إنتاج الجزء الأخير من "صراع العروش"

أعرب مئات الآلاف من عشاق المسلسل الهوليوودي، "صراع العروش"، عن استيائهم من أحداث الجزء الثامن الذي ما يزال عرضه جاريا، وطالبوا بإعادة كتابة وتصوير جزء جديد من السلسلة.

ووقع أكثر من 300 ألف شخص، حتى اللحظة، على عريضة اتهموا فيها كاتبي الجزء الأخير، ديفيد بينيوف وديبي فايس، بعدم تقديمهما سيناريو جيدا، الأمر الذي أثر بشكل كبير على شعبية الجزء الثامن.

وخاطب الموقعون على العريضة، الشركة الأمريكية المنتجة، "HBO"، بإعادة إنتاج هذا الجزء وبأن الجمهور الذي انتظر طويلا الموسم الأخير، يستحق "عملا إضافيا منطقيا"، مطالبين باختيار كتاب جدد أكثر كفاءة.

وكان الجزء الثامن من "صراع العروش" قد تعرض لانتقادات لاذعة من الغالبية القصوى لمتابعيه حول العالم، وذلك منذ إطلاقه في شهر أبريل الماضي، إذ استهدفت الانتقادات بشكل أساسي السرعة الفائقة لأحداث السيناريو وسرعة مقتل الشخصيات الرئيسية أيضا، كما اعتبر المشاهدون أن 6 حلقات لا تكفي لإنتاج جزء ناجح.

ومن المقرر أن يختتم الجزء الثامن والأخير في 26 مايو الجاري، السلسلة التلفزيونية الأكثر شعبية حول العالم، والتي انطلقت أول مرة عام 2011، اقتباسا عن السلسلة الروائية الشهيرة، "أغنية الجليد والنار"، للكاتب جورج مارتن.