أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي رحيل المدرب ماسيمليانو أليجري بشكل رسمي عن تدريبات السيدة العجوز عقب نهاية الموسم الجاري.
واكد النادي في بيان رسمي نشره عبر موقع بالإنترنت، على أن أليجري لن يكون مدرباً للفريق في الموسم المقبل، وسينتهي به المطاف مع الفريق هذا الموسم.
واضاف النادي في بيانه، أن الرئيس أندريا أغنيلي سيعقد مؤتمر صحفي يوم غد السبت رفقة المدير الفني أليجري في تمام الساعة الثانية بتوقيت وسط أوروبا في قاعة المؤتمرات الصحفية بملعب يوفنتوس آرينا.
ويرحل أليجري عن يوفنتوس بعد خمسة مواسم متتالية مع الفريق حقق من خلالها العديد من الألقاب أبرزها الاحتفاظ بلقب الدوري لمدة 5 مواسم على التوالي خلال ولايته.
وجاء رحيل أليجري عن يوفنتوس بعد جلسة عقدها المدرب مع رئيس النادي في الساعات الماضية ناقش فيها الطرفين مستقبل المدرب ويبدو أن القرار تم اتخاذه برحيله عن النادي.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. يوفنتوس يعلن رحيل أليجري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.