خالد الهيل يكشف عدد القضايا ضد تميم وموزة والأسرة الحاكمة في قطر

قال الناطق باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، إنه تم اخضاع دولة قطر للاستعمارين الإيراني والتركي، بهدف حمايته وهما مستمران في دعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وحزب الله، والحشد الشعبي، والإنظمة المتطرفة في العالم.
وأضاف ، النظام لديه قضايا مثل تهريب وتعاطي المخدرات وصدرت بحق بندر بن جاسم آل ثاني، وكذلك العديد القضايا مع مستشار الأمن القومي واتصالته السرية، والتوسط في إطلاق سراح العديد من عناصر الإخوان من السجون الإمريكية.
وتابع نحن المعارضين ليس لدينا إمكانية لعرض وجه نظرنا ورأينا وهذا المنبر سوف نعرض فيه أفكارنا، متهما تنظيم حمد بتزيف تاريخ قطر الوطني.
وأضاف لدينا واجب وطني لتصحيح مفاهيم المواطنين القطريين، وسنعقد العديد من الجلسات والندوات التثقيفية ونشرها، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من الأفلام الوثائقية لتقديم الحقائق بدون تزيف.
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