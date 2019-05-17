أميتاب باتشان يخذل زوجة ابنه ايشواريا راي والسبب

ضرب أسطورة السينما الهندية اميتاب باتشان الخلافات بين النجمة ايشواريا راي زوجة ابنه أبهيشيك باتشان والممثل الهندي عمران هاشمي بعرض الحائط، حيث وافق "باتشان" على التعامل مع هاشمى رغم سخريته من زوجة ابنه.
ومن جانبها، أعربت ايشورايا عن غضبها من حماها الذي خذلها بتعاونه مع عمران رغم الذي قيل عنها إنها مغرورة ومصطنعة، وتوقعت تقارير صحفية حدوث خلافات عائلية شديدة بينهما.
يذكر أن ايشورايا راي تعد من أبرز نجمات بوليوود ومن النجمات الأعلى أجرا في الهند.
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