الصين: استهداف هواوى يؤثر على المحادثات التجارية مع أمريكا

حذرت بكين من أن قرار الولايات المتحدة الذي يستهدف شركة "هواوي" الصينية قد يضر بالمحادثات التجارية بين الطرفين.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "قاو فنغ" للصحفيين اليوم الخميس، إنه يجب على الولايات المتحدة تجنب المزيد من الاضرار بالعلاقات التجارية بين الطرفين، وفقاً لوكالة "رويترز".
وأضاف "فنغ" أن بكين سوف تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة للشركات الصينية.
وتأتي تصريحات الجانب الصيني بعد أن عادت الحرب التجارية مع واشنطن مؤخراً عقب تبادل الدولتين زيادة التعريفات الجمركية.
وكانت وزارة التجارة الأمريكية أصدرت مرسوماً كشفت عن إضافة "هواوي" إلى قائمة الشركات التي تعتبرها واشنطن على أنها تقوض المصالح مما أثار تكهنات بأن الشركة الصينية ستخضع للأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب.
ورداً على قرار ترامب، قالت "هواوي" في بيان لها إن عدم الوصول إلى الموردين الأمريكيين سيؤدي إلى ضرر اقتصادي كبير للشركات الأمريكية وسيؤثر على عشرات الآلاف من الوظائف هناك.
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