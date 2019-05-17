التاريخ: 17-مايو-2019
11 مشاهدة
نفى مصنع سور للملبوسات العسكرية، بشدة تسرب أي زي خاص بالقوات النظامية لتستخدمه جهات أخرى، قائلاً إن عمليات التسليم تتم عبر إجراءات معقدة عبر التعاقد مع إدارات متخصصة تابعة للقوات النظامية. كما نفى المصنع أي علاقة له بأسرة الرئيس البشير.
وقال المدير الإداري والمستشار القانوني لمصنع سور، العميد حقوقي حمزة البدري، في مؤتمر صحفي حسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن المصنع قطاع خاص وهو شراكة بين وزارة الدفاع والتصنيع الحربي ولجنة التصنيع في القوات القطرية والمستثمر التركي، وأبان أن المصنع يغطي حاجة القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع وجهاز الأمن بالإضافة إلى تغطية حاجة القوات القطرية والتشادية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (سور) ينفي تسرب زي عسكري لجهات غير القوات النظامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.