(سور) ينفي تسرب زي عسكري لجهات غير القوات النظامية

نفى مصنع سور للملبوسات العسكرية، بشدة تسرب أي زي خاص بالقوات النظامية لتستخدمه جهات أخرى، قائلاً إن عمليات التسليم تتم عبر إجراءات معقدة عبر التعاقد مع إدارات متخصصة تابعة للقوات النظامية. كما نفى المصنع أي علاقة له بأسرة الرئيس البشير.

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وقال المدير الإداري والمستشار القانوني لمصنع سور، العميد حقوقي حمزة البدري، في مؤتمر صحفي حسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن المصنع قطاع خاص وهو شراكة بين وزارة الدفاع والتصنيع الحربي ولجنة التصنيع في القوات القطرية والمستثمر التركي، وأبان أن المصنع يغطي حاجة القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع وجهاز الأمن بالإضافة إلى تغطية حاجة القوات القطرية والتشادية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)