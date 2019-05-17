التغيير تأسف لتعليق التفاوض وتنتقد تصريحات البرهان

تأسف قوى إعلان الحرية والتغيير على قرار المجلس العسكري بتعليق التفاوض (72) ساعة، ورفضت تلميحاته لانحراف المعتصمين عن السلمية، وقال بيان للتحالف أمس “إن تعليق التفاوض قرار مؤسف ولا يستوعب التطورات التي تمت في ملف التفاوض، ويتجاهل حقيقة تعاليى الثوار على الغبن والاحتقان المتصاعد كنتيجة للدماء التي سالت والأرواح التي فقدنا”.

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وأشار البيان حسب صحيفة آخر لحظة، إلى أن اجتماع الأربعاء الذي جرى تعليقه كان منوطاً به وضع آخر النقاط على وثيقة الاتفاق ما يعني وقف التصعيد وانتفاء أسباب إغلاق الطرق والشوارع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)