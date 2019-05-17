مقتل سائق ركشة بطلق ناري بأم درمان

التاريخ: 17-مايو-2019 فى : حوادث 12 مشاهدة لقى سائق ركشة مصرعه بطلق ناري من شخص مجهول الهوية داخل ركشته بأم درمان، وأفاد مصدر أن أحد المواطنين أبلغ قسم شرطة الصناعات بوجود المجنى عليه مقتولاً داخل ركشته. Advertisements وفور تلقي الشرطة البلاغ هرعت إلى مسرح الحادث حسب صحيفة المجهر، لتقصي الحقائق واتخذت الإجراءات اللازمة وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، ولا زالت التحقيقات جارية للوصول إلى القاتل. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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