مقتل سائق ركشة بطلق ناري بأم درمان

التاريخ: 17-مايو-2019
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لقى سائق ركشة مصرعه بطلق ناري من شخص مجهول الهوية داخل ركشته بأم درمان، وأفاد مصدر أن أحد المواطنين أبلغ قسم شرطة الصناعات بوجود المجنى عليه مقتولاً داخل ركشته.
وفور تلقي الشرطة البلاغ هرعت إلى مسرح الحادث حسب صحيفة المجهر، لتقصي الحقائق واتخذت الإجراءات اللازمة وتم نقل الجثمان إلى المشرحة، ولا زالت التحقيقات جارية للوصول إلى القاتل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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