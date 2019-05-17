(الحراك القومي السوداني).. إئتلاف (46) حركة مسلحة ومنظمات مدنية

أعلنت (46) حركة مسلحة وعدد من المكونات السياسية والاجتماعية عن ميلاد جسم تحت مسمى الحراك القومي السوداني، مؤكدة تدشين نشاطه السياسي رسمياً، مبينة أن الحراك يسعى لدولة سودانية مدنية حديثة بمشاركة كل الأطياف تبنى على أساس المواطنة والعدالة وبمشاركة فاعلة من كل مكوناته والحفاظ على البلاد من التشرذم.

وقال نائب رئيس الحراك (محجوب الأحمدي) لدى مخاطبته المؤتمر الصحفي الذي نظمه الحراك بقاعة الصداقة حسب صحيفة المجهر أمس، إن الحراك يضم عدداً من الحركات حيث انتظم نشاطها بصورة كبيرة.

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فيما بين ممثل الحركات المسلحة (خالد آدم) أن الحراك يضم (46) حركة مسلحة، مشيراً إلى أنهم يأملون أن تخرج الثورة بتحقيق متطلبات الشعب السوداني، مشيراً إلى مشاركة كل أطياف السوداني في الحراك، والدعوة لنبذ القبلية، وقال إنهم أتوا إلى الحراك بقلوب راضية، مناشداً كل الحركات المسلحة الانضمام للسلام، وأضاف أنهم يساندون المجلس العسكري لتحقيق أهداف السودان، متمنياً من قوى الحرية والتغيير ضرورة تقبل الآخر.

فيما طالب ممثل الطائفة المسيحية بالحراك بضرورة استرجاع كل الكنائس للمسيحيين والعمل على فصل إدارة الكنائس من وزارة الإرشاد وتعيين معلمين مسيحيين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وأن يكون يوم (الأحد) عطلة رسمية لكافة الطوائف المسيحية وضرورة تمثيل المسيحيين في المفاوضات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير لتحقيق شعار الثورة حرية، سلام، وعدالة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)