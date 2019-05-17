(الجبهة الوطنية للتغيير) تسير مسيرة اليوم لحدائق الشهداء بالخرطوم

التاريخ: 17-مايو-2019
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أعلنت الجبهة الوطنية للتغيير رفضها للاتفاق الذي تم الإعلان عنه بين قوى التغيير والمجلس العسكري الانتقالي معلنة تنظيم مسيرة حاشدة اليوم عقب صلاة (الجمعة) من مسجد الشهيد بحي المقرن مروراً بشارعي الجامعة والجمهورية وحتى ساحة الشهداء قبالة القصر الجمهوري.
وقال القيادي بحركة الإصلاح الآن، إحدى مكونات الجبهة الوطنية للتغيير حسب صحيفة المجهر، بأن المسيرة ستمر بشارعي الجامعة والجمهورية وحتى تصل إلى ساحة الشهداء المقابلة للقصر الجمهوري من الجهة الجنوبية، مبيناً أنهم سيقيمون صلاة الغائب على أرواح شهداء الثورة الذين سقطوا في المظاهرات وساحة الاعتصام.
ولم يستبعد “توفيق” أن يحولوا حدائق الشهداء أمام القصر لساحة اعتصام جديدة، متعهداً بمقاومة عدم السماح لهم بإقامة اعتصام جديد والحشد له من كل جماهير القوى السياسية التي تم إقصاؤها في ساحة القيادة العامة وإنشاء المتاريس وصفته بأنه سرقة صريحة لمكتسبات الثورة وبإقصاء الآخرين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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