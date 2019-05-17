الاتحاد الأوروبي: سنقدم المساعدة سياسياً واقتصادياً للسودان بمجرد انتقال مدني

التاريخ: 17-مايو-2019
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قال الاتحاد الأوروبي إنه سيكون جاهزاً للمساعدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي بمجرد حدوث انتقال مدني في السودان، وشدد في تغريدة على تويتر أن الهجوم على المتظاهرين بمحيط الاعتصام يوم الاثنين الماضي والذي أدى إلى سقوط ضحايا أمر غير مقبول ويحتاج إلى التحقيق الشامل مع المسؤولين عن ذلك.
وأضاف حسب صحيفة السوداني، “نتوقع من جميع الأطراف في السودان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع المزيد من العنف وضمان احترام الحريات الأساسية”، وقال إنه يجب أن تستمر المفاوضات حول القضايا المعلقة بحسن نية وبهدف معالجة المطالب المشروعة للشعب السوداني، مؤكداً أن التوصل إلى صفقة شاملة تسمح بالنقل السريع والمنظم إلى الحكم المدني يتطلب إحساساً بالمسؤولية والوصول إلى حل وسط من كلا الجانبين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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