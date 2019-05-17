بريطانيا: تعليق المجلس العسكري للمفاوضات يهدد بفشل كل التقدم

التاريخ: 17-مايو-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة قالت وزيرة المملكة المتحدة البريطانية لشؤون افريقيا بالخارجية البريطانية هاريت بالدوين إن تعليق المفاوضات من قبل المجلس العسكري يهدد بفشل كل التقدم. Advertisements وأضافت في تغريدة على تويتر (كان الشعب السوداني واضحاً في مطالبه)، وأردفت (يجب إنشاء حكومة مدنية دون تأخير). ودعت هاريت حسب صحيفة السوداني، جميع الأطراف لتجنب الاستفزاز وإنهاء العنف وإراقة الدماء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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