اعتقال العشرات من المهاجرين غير الشرعيين ببروكسل معظمهم سودانيون

اعتقلت الشرطة الفيدرالية ببروكسل أمس نحو (50) من المهاجرين غير الشرعيين معظمهم من السودانيين، ورداً على الخطوة تظاهر عشرات السودانيين أمام مقر الشرطة الفيدرالية ببروكسل للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

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وقال أحد المتظاهرين حسب صحيفة السوداني، أنهم فوجئوا بمداهمة الشرطة لعدد من المهاجرين غير الشرعيين من السودانيين الذين ليست لديهم أوراق ثبوتية، وأضاف (الشرطة الفيدرالية درجت على القيام بحملات ضد المهاجرين غير الشرعيين واعتقالهم إلى جانب ترحيلهم إلى بلدانهم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)