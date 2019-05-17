17 حالة وفاة واصابة 500 بالحصبة بشرق دارفور

ارتفع عدد حالات الوفاة بمرض الحصبة وسط المواطنين بشرق دارفور الي 17 حالة وفاة، بينما وصل عدد المصابين تحت العلاج 500 حالة بمرض الحصبة. وقال مصدر بمستشفى الضعين إن عدد حالات الإصابة بمرض الحصبة في إزدياد بقرى وأرياف الولاية ،مضيفاً “بلغ عدد الوفيات بحسب البلاغات من المراكز العلاجية الي 17 حالة وفاة غالبيتها في سن متأخرة من العمر فيما بلغت الإصابات الي 500 حالة وأوضح أن معظم الحالات من لرجال والنساء كبار السن لأن الأطفال الذين تلقوا جرعات وقاية مكتملة ضد أمراض الطفولة في مأمن من الإصابة.

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