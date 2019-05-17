الاضراب يشل فروع بنك الخرطوم والجزيرة

شهدت عدد من فروع بنك الخرطوم والجزيرة أمس شللاً تاماً بسبب الإضراب الذي نفذه الموظفون والوقفات الاحتجاجية المصاحبة مطالبين بتسليم السلطة لحكومة مدنية . وحملت الوقفات الاحتجاجية لافتات تطالب بالقصاص من قتلة المعتصمين السلميين ، وتحسين بيئة العمل في البنوك وتوفير السيولة. وفي العاصمة الخرطوم نفذ الموظفون والعاملون بديوان المراجع القومي ظهر أمس الخميس وقفة احتجاجية طالبوا فيها بعدم تبديد المال العام وباعادة هيكلة للمؤسسة ومحاسبة الفاسدين والمفسدين وحمل الموطفون خلال الوقفة لافتات تطالب باجتثاث الفساد.

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