دعوات للاحتجاج.. هل تشهد السودان مليونية اليوم؟ (تقرير)

عدة دلائل ظهرت خلال الساعات الأخيرة، تؤكد أن السودان ستشهد عدد من التظاهرات اليوم، بسبب تعايق المجلس العسكري للحوار مع مندوبي المتظاهرين، ورغبة الأخير في تسليم البلاد لسلطة مدنية.

ودعا "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون" السودانيين إلى التظاهر في يوم "جمعة الرفض"، رفضا لـ"أي تنحية للشريعة الإسلامية عن إدارة الدولة والحياة".

وجدد "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون" رفضه التفاهم، الذي تم بين المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير".

وقال في بيان اليوم الجمعة، إنه سيرفع شعارات "لا للإقصاء"، "لا للعلمانية"، "لا للوصاية الخارجية"، مؤكدا على سلمية التظاهرات و"اقتصارها على الحشد والمخاطبات".

ويطالب التيار بـ"التأمين على كامل مطالب الثورة العادلة وشعاراتها التي خرج من أجلها الشعب السوداني، بما فيها محاكمة المفسدين والقصاص من القتلة"، مؤكدا على ضرورة إبقاء "الإسلام راسخاً من قبل ومن بعد في وجدان الشعب السوداني ودولته ونظامه وحياته".

وأوضح البيان أن التظاهرات ستنطلق من خمسة مساجد في الخرطوم، وكان "تيار نصرة الشريعة ودولة القانون" قد أعرب عن رفضه تسليم البلاد لما أسماها قوى اليسار.

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كما دعت قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في السودان المواطنين إلى الاحتشاد السلمي في مقر الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، حيث تتعرض متاريس المحتجين لمحاولة إزالة.

وقالت القوى في بيان، اليوم الجمعة: "تعرضت متاريسنا المجيدة في شارع القيادة العامة لمحاولات إزالة من قبل بعض القوات قبل قليل في صباح هذا اليوم وانتهت المحاولات في وقتها بفضل تكاتف الثوار وسلميتهم، إلا أن المحاولة تتكرر الآن حيث تتعرض المتاريس لمحاولات إزالة مستمرة".

وأضاف البيان: "نتوجه بالنداء للثوار في ساحة الاعتصام بالاحتشاد السلمي للمحافظة على المتاريس مع التأكيد على سلمية سلوكنا وعدم الاستجابة لأي استفزاز، والالتزام بموجهات اللجنة الميدانية ولجان الأحياء".

وفي وقت سابق، أعلنت قوى الاحتجاج في السودان عزمها تنظيم مسيرات جديدة لمقر قيادة الجيش في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة من المجلس العسكري، الذي تولى الحكم عقب تنحي الرئيس عمر البشير الشهر الماضي، إلى المدنيين.

وعبر حسابه على "تويتر"، قال تجمع المهنيين السودانيين، وهو مكون رئيسي بقوى إعلان الحرية والتغيير التي تتزعم الاحتجاجات ضد المجلس الانتقالي العسكري: "ستكون مواكب تسليم السلطة المدنية من الخرطوم وأم درمان وبحري وشرق النيل، وستتجه جميعها إلى القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، وذلك من أجل تسليم السلطة للمدنيين وفقاً لإعلان الحرية والتغيير".

