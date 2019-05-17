وكلاء النيابة :اعلان إضراباً عاماً في جميع الولايات

أعلن وكلاء النيابة إضراباً عاماً في جميع الولايات ابتداءً من أمس الخميس إلى يوم الاثنين المقبل مطالبين بتكوين لجنة تحقيق بسلطة نيابة حول مجزرة الاثنين وليس لجنة تقصي حقائق

والإسراع بتشكيل سلطة مدنية.

وطالبت السكرتارية التمهيدية لنادي أعضاء النيابة العامة بتكوين لجنة تحقيق حول الجرائم التي ارتكبها النظام السابق منذ 1989م ، وتفكيك المليشيات وتجريدها من السلاح وتصفية ممتلكاتها ، وشدد البيان على تسليم رموز النظام المقبوض عليهم للنيابة ومحاكمتهم بتهمة تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة .

كما دعا البيان لتطهير المؤسسات العدلية من بقايا النظام السابق وضرورة الإتفاق العاجل حول السلطة المدنية .