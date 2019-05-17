وطالبت السكرتارية التمهيدية لنادي أعضاء النيابة العامة بتكوين لجنة تحقيق حول الجرائم التي ارتكبها النظام السابق منذ 1989م ، وتفكيك المليشيات وتجريدها من السلاح وتصفية ممتلكاتها ، وشدد البيان على تسليم رموز النظام المقبوض عليهم للنيابة ومحاكمتهم بتهمة تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة .
كما دعا البيان لتطهير المؤسسات العدلية من بقايا النظام السابق وضرورة الإتفاق العاجل حول السلطة المدنية .
كانت هذه تفاصيل خبر وكلاء النيابة :اعلان إضراباً عاماً في جميع الولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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